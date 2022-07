LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Pogacar prepara l’attacco sulla salita finale (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 2022 16.29 Per il momento Pogacar resta a ruota di McNulty. Ora l’americano non sta imprimendo un ritmo esagerato. Sarà stata un’indicazione da parte del capitano? 16.28 7 km all’arrivo, da qui in poi la salita è impegnativa. 16.27 Bardet, all’imbocco della salita, attacca e prova a staccare Thomas. Il britannico non risponde e poi rientra con il proprio passo. 16.27 Pogacar, tra oggi e domani, dovrà necessariamente guadagnare tra i 60 e i 90? nei confronti di Vingegaard. Non può pensare di recuperare 2’22” nella sola cronometro, sebbene lunga ben 40 km. 16.26 INIZIA LA salita finale DI PEYRAGUDES! 8 km al 7,8% e punta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.29 Per il momentoresta a ruota di McNulty. Ora l’americano non sta imprimendo un ritmo esagerato. Sarà stata un’indicazione da parte del capitano? 16.28 7 km all’arrivo, da qui in poi laè impegnativa. 16.27 Bardet, all’imbocco della, attacca e prova a staccare Thomas. Il britannico non risponde e poi rientra con il proprio passo. 16.27, tra oggi e domani, dovrà necessariamente guadagnare tra i 60 e i 90? nei confronti di Vingegaard. Non può pensare di recuperare 2’22” nella sola cronometro, sebbene lunga ben 40 km. 16.26 INIZIA LADI PEYRAGUDES! 8 km al 7,8% e punta ...

