LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: iniziata la diciassettesima tappa (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 2022 13.22 Iniziano gli scatti, ma non c’è ancora convinzione. 13.20 SI PARTE! 13.16 Iniziato il trasferimento. 13.14 Partenza ufficiale alle 13.25, a breve il tratto di trasferimento. 13.11 La UAE Emirates di Pogacar è rimasta con quattro atleti. 13.08 Tim Wellens (Lotto Soudal) positivo al Covid-19, ritiro per il belga. 13.06 Rafal Majka (UAE Emirates) non prenderà il via per problemi fisici. 13.04 Primo tratto pianeggiante, poi quattro GPM consecutivi. 13.02 Frazione breve ma intensissima quella odierna: 130 chilometri da Saint-Gaudens a Peyragudes con oltre 3300 metri di disLIVEllo. 13.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.22 Iniziano gli scatti, ma non c’è ancora convinzione. 13.20 SI PARTE! 13.16 Iniziato il trasferimento. 13.14 Partenza ufficiale alle 13.25, a breve il tratto di trasferimento. 13.11 La UAE Emirates di Pogacar è rimasta con quattro atleti. 13.08 Tim Wellens (Lotto Soudal) positivo al Covid-19, ritiro per il belga. 13.06 Rafal Majka (UAE Emirates) non prenderà il via per problemi fisici. 13.04 Primo tratto pianeggiante, poi quattro GPM consecutivi. 13.02 Frazione breve ma intensissima quella odierna: 130 chilometri da Saint-Gaudens a Peyragudes con oltre 3300 metri di disllo. 13.00 Buongiorno e benvenuti alladella ...

