LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: inizia la salita finale, corpo a corpo Pogacar-Vingegaard! (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 2022 16.10 12 km all’arrivo. La discesa sta per terminare, poi inizierà la salita finale di Peyragudes: 8 km al 7,8% di pendenza media. Primo km pedalabile al 4%, poi diventa impegnativa. Gli ultimi 2 km sono i più duri, con una rampa finale al 13% e punta del 16%! 16.19 Buon pomeriggio amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questo appassionante finale di tappa sui Pirenei! 16.17 Discesa rischiosa e tecnica, Vingegaard la affronta in ultima posizione. 16.15 Ad un minuto Thomas, a 1’20” Leknessund e Bardet, a 2’30” Quintana e Gaudu. 16.14 Tornano ad essere in tre: Vingegaard, Pogacar e McNulty. 16.13 VUOLE PROVARE A ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.10 12 km all’arrivo. La discesa sta per terminare, poi inizierà ladi Peyragudes: 8 km al 7,8% di pendenza media. Primo km pedalabile al 4%, poi diventa impegnativa. Gli ultimi 2 km sono i più duri, con una rampaal 13% e punta del 16%! 16.19 Buon pomeriggio amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questo appassionantedi tappa sui Pirenei! 16.17 Discesa rischiosa e tecnica, Vingegaard la affronta in ultima posizione. 16.15 Ad un minuto Thomas, a 1’20” Leknessund e Bardet, a 2’30” Quintana e Gaudu. 16.14 Tornano ad essere in tre: Vingegaard,e McNulty. 16.13 VUOLE PROVARE A ...

