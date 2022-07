LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: tre azzurri agli ottavi nel fioretto! In pedana le azzurre della sciabola (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDagliERE DEI Mondiali DI Scherma 15.31: Ora Gregorio cointro la francese Noutcha e Criscio contro l’azera Bashta 15.30: Nei quarti al momento Gkountoura, Georgiadou, Navarro ed Emura 15.29: Finisce qui l’avventura di Eloisa Passaro battuta 13-15 dalla greca Gkountoura. Prova gagliarda dell’azzurra, a cui è mancato qualcosa nel finale Passaro-Gkountoura 13-14 Passaro-Gkountoura 13-13 Passaro-Gkountoura 13-12 Passaro-Gkountoura 12-12 Passaro-Gkountoura 11-12 Passaro-Gkountoura 11-11 Passaro-Gkountoura 11-10 Passaro-Gkountoura 10-10 Passaro-Gkountoura 9-10 Passaro-Gkountoura 9-9 Passaro-Gkountoura 8-9 Passaro-Gkountoura 7-8 Passaro-Gkountoura 6-8 Passaro-Gkountoura 5-8 Passaro-Gkountoura 5-7 Passaro-Gkountoura 5-6 Passaro-Gkountoura ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDERE DEIDI15.31: Ora Gregorio cointro la francese Noutcha e Criscio contro l’azera Bashta 15.30: Nei quarti al momento Gkountoura, Georgiadou, Navarro ed Emura 15.29: Finisce qui l’avventura di Eloisa Passaro battuta 13-15 dalla greca Gkountoura. Prova garda dell’azzurra, a cui è mancato qualcosa nel finale Passaro-Gkountoura 13-14 Passaro-Gkountoura 13-13 Passaro-Gkountoura 13-12 Passaro-Gkountoura 12-12 Passaro-Gkountoura 11-12 Passaro-Gkountoura 11-11 Passaro-Gkountoura 11-10 Passaro-Gkountoura 10-10 Passaro-Gkountoura 9-10 Passaro-Gkountoura 9-9 Passaro-Gkountoura 8-9 Passaro-Gkountoura 7-8 Passaro-Gkountoura 6-8 Passaro-Gkountoura 5-8 Passaro-Gkountoura 5-7 Passaro-Gkountoura 5-6 Passaro-Gkountoura ...

