LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: tre azzurre agli ottavi nella sciabola! Italia ai quarti nella spada femminile a squadre (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDagliERE DEI Mondiali DI Scherma 14.37: Questi i quarti di finale della spada femminile a squadre: Corea del Sud-Hong Kong, Polonia-Usa, Ucraina-Francia, Svizzera-Italia 45-28 L’Italia batte la Romani agli ottavi di finale e si qualifica per i quarti della spada a squadre dove affronterà la Svizzera 44-27 azzurre ad un passo dalla qualificazione 36-23 Vantaggio sempre molto importante per l’Italia a 1’30” dalla fine dell’ottavo e penultimo assalto contro la Romania. 35-21 Federica Isola fa il suo, si aggiudica il settimo assalto 5-4 e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDERE DEIDI14.37: Questi idi finale della: Corea del Sud-Hong Kong, Polonia-Usa, Ucraina-Francia, Svizzera-45-28 L’batte la Romanidi finale e si qualifica per idelladove affronterà la Svizzera 44-27ad un passo dalla qualificazione 36-23 Vantaggio sempre molto importante per l’a 1’30” dalla fine dell’ottavo e penultimo assalto contro la Romania. 35-21 Federica Isola fa il suo, si aggiudica il settimo assalto 5-4 e ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: impresa Criscio con la Kharlan! Anche Gregorio e Passaro agli ottavi nella s… - zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: Garozzo Marini e Foconi avanti nel fioretto eliminato Avola. Out Battiston n… - usatoscherma : RT @roronacci: #LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: tutte le azzurre al secondo turno nella sciabola - OA Sport - zazoomblog : LIVE – Scherma mercoledì 20 luglio Mondiali Il Cairo 2022: fioretto maschile in DIRETTA - #Scherma #mercoledì… - roronacci : #LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: tutte le azzurre al secondo turno nella sciabola - OA Sport… -