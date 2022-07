LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: tre azzurre agli ottavi nella sciabola! In corso Italia-Romania nella spada femminile a squadre (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDagliERE DEI Mondiali DI Scherma 26-13 il punteggio in favore dell’Italia sulla Romania a 1’41” dal termine del sesto assalto. In palio la qualificazione per i quarti nella prova a squadre di spada femminile. 25-12 Stoccata doppia che sorride all’Italia. 24-11 Veres in totale confusione, Fiamingo ne approfitta e piazza altre tre botte per aggiudicarsi l’assalto con lo score parziale di 10-3! Tocca adesso a Mara Navarria contro Bianca Beneu nella sesta ripresa. 21-11 Fiamingo sta dominando il confronto con Veres!!! L’Italia prova la fuga definitiva!! 17-10 Dopo i primi due ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDERE DEIDI26-13 il punteggio in favore dell’sullaa 1’41” dal termine del sesto assalto. In palio la qualificazione per i quartiprova adi. 25-12 Stoccata doppia che sorride all’. 24-11 Veres in totale confusione, Fiamingo ne approfitta e piazza altre tre botte per aggiudicarsi l’assalto con lo score parziale di 10-3! Tocca adesso a Mara Navarria contro Bianca Beneusesta ripresa. 21-11 Fiamingo sta dominando il confronto con Veres!!! L’prova la fuga definitiva!! 17-10 Dopo i primi due ...

