LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tommaso Marini sfida il francese Lefort per l’oro nel fioretto. Emura campionessa della sciabola (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 19:23 Tra pochi minuti toccherà nuovamente a Tommaso Marini. Il ventiduenne marchigiano gareggerà per l’oro del fioretto contro il francese Enzo Lefort. 10-15 MISAKI Emura campionessa DEL MONDO. Prima sciabolatrice giapponese nella storia ad aver vinto la medaglia d’oro Mondiale. 10-14 Con caparbietà Bashta si tiene a galla. 9-14 Ancora la giapponese. Arrivano i match point. 9-13 Tocca Emura, che si avvicina alla medaglia d’oro. 9-12 Attacca immediatamente l’azera, che accorcia sul -3. 8-12 Parata e risposta di Bashta. 7-12 A vuoto l’attacco di Bashta, con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI19:23 Tra pochi minuti toccherà nuovamente a. Il ventiduenne marchigiano gareggerà perdelcontro ilEnzo. 10-15 MISAKIDEL MONDO. Primatrice giapponese nella storia ad aver vinto la medaglia d’oro Mondiale. 10-14 Con caparbietà Bashta si tiene a galla. 9-14 Ancora la giapponese. Arrivano i match point. 9-13 Tocca, che si avvicina alla medaglia d’oro. 9-12 Attacca immediatamente l’azera, che accorcia sul -3. 8-12 Parata e risposta di Bashta. 7-12 A vuoto l’attacco di Bashta, con ...

