LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: nella sciabola maschile a squadre l’Italia si sbarazza dell’Iraq (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 8.36 A questo punto l’Italia attende la propria avversaria negli ottavi di finale che uscirà dalla vera e propria battaglia tra Gran Bretagna e Hong Kong, al momento sul punteggio di 31-33 8.33 Ottimo avvio degli azzurri che non hanno lasciato scampo agli iracheni. Curatoli ha vinto 5-3, 5-1 e 5-2, Gallo 5-2, 5-3 e 5-2, quindi Torre ha segnato 5-5, 5-3 e 5-3 FINISCE QUI!! ITALIA BATTE IRAQ 45-24 Luca Curatoli si porta sul 44-24, manca una stoccata! Ancora Curatoli a segno, 42-23 e ora 43-23 Una stoccata per parte e 41-23 Italia 8.28 Manca solo la sfida tra Luca Curatoli e Hamzah Al-Mohammedawi Ottima chiusura di Pietro Torre che centra il 40-22 e chiude anche l’ottavo round, Italia ad un passo dalla qualificazione E ora ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI8.36 A questo puntoattende la propria avversaria negli ottavi di finale che uscirà dalla vera e propria battaglia tra Gran Bretagna e Hong Kong, al momento sul punteggio di 31-33 8.33 Ottimo avvio degli azzurri che non hanno lasciato scampo agli iracheni. Curatoli ha vinto 5-3, 5-1 e 5-2, Gallo 5-2, 5-3 e 5-2, quindi Torre ha segnato 5-5, 5-3 e 5-3 FINISCE QUI!! ITALIA BATTE IRAQ 45-24 Luca Curatoli si porta sul 44-24, manca una stoccata! Ancora Curatoli a segno, 42-23 e ora 43-23 Una stoccata per parte e 41-23 Italia 8.28 Manca solo la sfida tra Luca Curatoli e Hamzah Al-Mohammedawi Ottima chiusura di Pietro Torre che centra il 40-22 e chiude anche l’ottavo round, Italia ad un passo dalla qualificazione E ora ...

