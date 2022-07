LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: magica vittoria di Tommaso Marini, che vola in finale nel fioretto! (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 18:42 magica vittoria di Tommaso Marini, che piega con merito il numero uno del ranking e campione Olimpico. Grande prova del marchigiano, che attende ora il vincente della sfida tra Itkin e Lefort. 15-12 Tommaso Marini vola IN finaleEEE!!! 14-12 Velocissimo Cheung ad andare a segno. 14-11 BELLISSIMO ATTACCO DELL’AZZURRO! Arrivano i match point. 13-11 Si scuote Tommaso, che sorprende l’avversario. 12-11 Si riprende ed arriva un nuovo attacco di Cheung. 18:36 Colpo alla mano subito da Marini, che chiede l’intervento dei medici. 12-10 Accorcia le distanze il campione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI18:42di, che piega con merito il numero uno del ranking e campione Olimpico. Grande prova del marchigiano, che attende ora il vincente della sfida tra Itkin e Lefort. 15-12INEEE!!! 14-12 Velocissimo Cheung ad andare a segno. 14-11 BELLISSIMO ATTACCO DELL’AZZURRO! Arrivano i match point. 13-11 Si scuote, che sorprende l’avversario. 12-11 Si riprende ed arriva un nuovo attacco di Cheung. 18:36 Colpo alla mano subito da, che chiede l’intervento dei medici. 12-10 Accorcia le distanze il campione ...

