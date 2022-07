LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Garozzo, Marini e Foconi avanti, eliminato Avola. Agli ottavi la squadra della spada (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAgliERE DEI Mondiali DI Scherma 12.41 In corso ora una pausa prima dell’inizio del secondo turno della sciabola femminile. 12.36 Tra poco torna in pedana Alessio Foconi contro il croato Petar Files. 12.32 Eccezionale anche il debutto di Tommaso Marini che vince 15-5 contro Chen. 12.30 14-5 in favore di Marini che si è leggermente deconcentrato visto il punteggio. 12.29 15-2 VINCE Garozzo! Davvero convincente il debutto del siciliano che supera senza problemi il greco Giannos Rizos. 12.28 14-2! Splendida stoccata di Garozzo in allungo! 12.27 La risposta di Marini in situazione difensiva! 12-1! Davvero impressionante il parziale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDERE DEIDI12.41 In corso ora una pausa prima dell’inizio del secondo turnosciabola femminile. 12.36 Tra poco torna in pedana Alessiocontro il croato Petar Files. 12.32 Eccezionale anche il debutto di Tommasoche vince 15-5 contro Chen. 12.30 14-5 in favore diche si è leggermente deconcentrato visto il punteggio. 12.29 15-2 VINCE! Davvero convincente il debutto del siciliano che supera senza problemi il greco Giannos Rizos. 12.28 14-2! Splendida stoccata diin allungo! 12.27 La risposta diin situazione difensiva! 12-1! Davvero impressionante il parziale ...

