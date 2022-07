LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Criscio batte Kharlan e vola agli ottavi nella sciabola! Tre azzurri avanti nel fioretto (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDagliERE DEI Mondiali DI Scherma 5-5 Due stoccate consecutive di Johnson, che resta a contatto con l’azzurra per il momento. 5-3 Parata e risposta vincente per Gregorio, che prova ad allungare! 13.27 È già cominciato l’assalto di Rossella Gregorio ai sedicesimi contro la statunitense Honor Johnson. 3-3 il punteggio parziale. 13.25 Martina Criscio fa l’impresa e vola così agli ottavi nella sciabola, dove affronterà una tra la canadese Thurgood e l’azera Anna Bashta. 15-14 CriscioOOOOOO!!!!!! Parata e risposta perfetta sulla stoccata decisiva, sconfitta la campionessa iridata in carica Olga Kharlan!!! 14-14 Contro-parziale di 2-0 per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDERE DEIDI5-5 Due stoccate consecutive di Johnson, che resta a contatto con l’azzurra per il momento. 5-3 Parata e risposta vincente per Gregorio, che prova ad allungare! 13.27 È già cominciato l’assalto di Rossella Gregorio ai sedicesimi contro la statunitense Honor Johnson. 3-3 il punteggio parziale. 13.25 Martinafa l’impresa ecosìsciabola, dove affronterà una tra la canadese Thurgood e l’azera Anna Bashta. 15-14OOOOOO!!!!!! Parata e risposta perfetta sulla stoccata decisiva, sconfitta la campionessa iridata in carica Olga!!! 14-14 Contro-parziale di 2-0 per ...

