LIVE – Scherma, mercoledì 20 luglio Mondiali Il Cairo 2022: fioretto maschile in DIRETTA (Di mercoledì 20 luglio 2022) La DIRETTA testuale degli assalti finali della spada maschile ai Mondiali de Il Cairo 2022 di Scherma. L’Italia proverà a conquistare nuove medaglie con gli azzurri Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 11.00 italiane di mercoledì 20 luglio, con semifinali e finali previste alle ore 16.35 e 18.00 rispettivamente. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNA LA DIRETTA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) Latestuale degli assalti finali della spadaaide Ildi. L’Italia proverà a conquistare nuove medaglie con gli azzurri Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 11.00 italiane di20, con semifinali e finali previste alle ore 16.35 e 18.00 rispettivamente. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNA LA...

Pubblicità

Eurosport_IT : Arianna Errigo in finaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee del fioretto femminile! ?????? Segui la gara LIVE su… - OA_Sport : LIVE #Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: si parte! Subito le eliminatorie di sciabola maschile e spada femminile a… - infoitsport : LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Arianna Errigo medaglia d'argento, oro per Thibus. Romain Cannone campione… - infoitsport : LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Arianna Errigo medaglia d'argento, oro per Thibus - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: Arianna Errigo in finaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee del fioretto femminile! ?????? Segui la gara LIVE su @discoveryplu… -