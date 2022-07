LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: si comincia (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la seconda giornata di gare in tv/streaming – La cronaca della prima giornata (serie veloci) 17.33 Laquintana si impone nella prima serie veloce in 59.59. Seconda Scotto di Carlo (59.68) e terza Pirovano (1’00.27). 17.31 Le nuotatrici stanno per entrare in acqua. Ricordiamo che chi farà segnare il miglior tempo tra tutte le serie (quelle minori del mattino e quelle veloci del pomeriggio) vincerà il campionato italiano e conquisterà il pass per gli Europei di Roma. Sarà ovviamente così per tutte le gare. 17.28 Prima però ci sarà la serie veloce in cui saranno presenti Sonia Laquintana, Alessia Polieri, Angela D’Afiero, Viola Scotto di Carlo, Alice Beltrame, Giulia Zambelli, Anna Pirovano e Sofia Sartori. 17.25 Si comincerà con i 100 farfalla donne dove vedremo una nuova sfida tra Elena Di Liddo e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la seconda giornata di gare in tv/streaming – La cronaca della prima giornata (serie veloci) 17.33 Laquintana si impone nella prima serie veloce in 59.59. Seconda Scotto di Carlo (59.68) e terza Pirovano (1’00.27). 17.31 Le nuotatrici stanno per entrare in acqua. Ricordiamo che chi farà segnare il miglior tempo tra tutte le serie (quelle minori del mattino e quelle veloci del pomeriggio) vincerà il campionato italiano e conquisterà il pass per gli Europei di Roma. Sarà ovviamente così per tutte le gare. 17.28 Prima però ci sarà la serie veloce in cui saranno presenti Sonia Laquintana, Alessia Polieri, Angela D’Afiero, Viola Scotto di Carlo, Alice Beltrame, Giulia Zambelli, Anna Pirovano e Sofia Sartori. 17.25 Si comincerà con i 100 farfalla donne dove vedremo una nuova sfida tra Elena Di Liddo e ...

Pubblicità

sportli26181512 : Europei di nuoto a Roma, si riempie la piscina tra le statue del Pietrangeli: E' iniziato il conto alla rovescia in… - zazoomblog : LIVE – Nuoto assoluti Ostia 2022: seconda giornata mercoledì 20 luglio (DIRETTA) - #Nuoto #assoluti #Ostia #2022: - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AriannaCastiglioni LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIR… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: attesa per B… - zazoomblog : LIVE Nuoto Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Pilato Quadarella e Detti osservati speciali - #Nuoto… -