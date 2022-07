LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Miressi trionfa nei 100 sl, Pilato si conferma nei 50 rana (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la seconda giornata di gare in tv/streaming – La cronaca della prima giornata (serie veloci) 19.10 Vince Gabriele Mancini in 27.89. Ora però la gara veloce con Andrea Savoca, Alex Sabattani, Alessandro Pinzuti, Fabio Scozzoli, Simone Cerasuolo, Federico Poggio, Gianluca Maiorana e Ludovico Viberti. 19.08 Ora la gara maschile, la seconda batteria vede protagonisti Maksym Ovchinnikov, Flavio Bizzarri, Gabriele Mancini, Luca Moni, Luca Pinca, Mario Bossone, Tommaso Baravelli, Andrea Bergoglio e Flavio Mangiamele. 19.06 Benedetta Pilato! Il titolo è suo in 30.03! Arianna Castiglioni è seconda in 30.68, terzo posto per Lisa Angiolini in 30.84. 19.05 Jasmine Nocentini, Anita Bottazzo, Martina Carraro, Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni, Lisa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la seconda giornata di gare in tv/streaming – La cronaca della prima giornata (serie veloci) 19.10 Vince Gabriele Mancini in 27.89. Ora però la gara veloce con Andrea Savoca, Alex Sabattani, Alessandro Pinzuti, Fabio Scozzoli, Simone Cerasuolo, Federico Poggio, Gianluca Maioe Ludovico Viberti. 19.08 Ora la gara maschile, la seconda batteria vede protagonisti Maksym Ovchinnikov, Flavio Bizzarri, Gabriele Mancini, Luca Moni, Luca Pinca, Mario Bossone, Tommaso Baravelli, Andrea Bergoglio e Flavio Mangiamele. 19.06 Benedetta! Il titolo è suo in 30.03! Arianna Castiglioni è seconda in 30.68, terzo posto per Lisa Angiolini in 30.84. 19.05 Jasmine Nocentini, Anita Bottazzo, Martina Carraro, Benedetta, Arianna Castiglioni, Lisa ...

