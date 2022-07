LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Detti atteso negli 800 sl! Pilato a caccia della doppietta nei 50 rana (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la seconda giornata di gare in tv/streaming – La cronaca della prima giornata (serie veloci) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti estivi di Nuoto. Nella piscina del Centro federale di Ostia assisteremo a un day-2 decisamente interessante in cui le emozioni non mancheranno.Il programma prenderà il via dalle serie lente, a partire dalle 10.00 del mattino, mentre le serie con gli atleti di vertice inizieranno a partire dalle 17.30. Nei 100 farfalla donne nuova sfida tra Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi. Nei 200 delfino uomini il confronto tra Federico Burdisso e Alberto Razzetti è atteso, al pari di quello che vedremo nei 100 stile libero ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la seconda giornata di gare in tv/streaming – La cronacaprima giornata (serie veloci) Buongiorno e bentrovati allaseconda giornata degliestivi di. Nella piscina del Centro federale di Ostia assisteremo a un day-2 decisamente interessante in cui le emozioni non mancheranno.Il programma prenderà il via dalle serie lente, a partire dalle 10.00 del mattino, mentre le serie con gli atleti di vertice inizieranno a partire dalle 17.30. Nei 100 farfalla donne nuova sfida tra Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi. Nei 200 delfino uomini il confronto tra Federico Burdisso e Alberto Razzetti è, al pari di quello che vedremo nei 100 stile libero ...

