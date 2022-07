LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Detti atteso negli 800 sl! Pilato a caccia della doppietta nei 50 rana (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la seconda giornata di gare in tv/streaming – La cronaca della prima giornata (serie veloci) 17.18 Nella piscina del Centro federale di Ostia assisteremo a un day-2 decisamente interessante in cui le emozioni non mancheranno. 17.15 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti estivi di Nuoto. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti estivi di Nuoto. Nella piscina del Centro federale di Ostia assisteremo a un day-2 decisamente interessante in cui le emozioni non mancheranno. Il programma prenderà il via dalle serie lente, a partire dalle 10.00 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la seconda giornata di gare in tv/streaming – La cronacaprima giornata (serie veloci) 17.18 Nella piscina del Centro federale di Ostia assisteremo a un day-2 decisamente interessante in cui le emozioni non mancheranno. 17.15 Buongiorno e bentrovati allaseconda giornata degliestivi di. Buongiorno e bentrovati allaseconda giornata degliestivi di. Nella piscina del Centro federale di Ostia assisteremo a un day-2 decisamente interessante in cui le emozioni non mancheranno. Il programma prenderà il via dalle serie lente, a partire dalle 10.00 ...

Pubblicità

sportli26181512 : Europei di nuoto a Roma, si riempie la piscina tra le statue del Pietrangeli: E' iniziato il conto alla rovescia in… - zazoomblog : LIVE – Nuoto assoluti Ostia 2022: seconda giornata mercoledì 20 luglio (DIRETTA) - #Nuoto #assoluti #Ostia #2022: - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AriannaCastiglioni LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIR… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: attesa per B… - zazoomblog : LIVE Nuoto Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Pilato Quadarella e Detti osservati speciali - #Nuoto… -