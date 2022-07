LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Burdisso si impone nei 200 farfalla, Lamberti nei 50 dorso (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la seconda giornata di gare in tv/streaming – La cronaca della prima giornata (serie veloci) 18.26 Nella prima serie veloce ci sono Matteo Spagnoletti, Patrick Delladio, Nicolò Capurso, Nicola Roberto e Lorenzo Biancalana. 18.25 È il momento dei 400 misti uomini. Anche per questa gara non si sono disputate le serie minori. 18.22 Il podio finale dei 400 misti donne vede dunque Franceschi prima, Vetrano seconda e Fresia terza. 18.21 Franceschi vince il titolo italiano in 4’42.46. Seconda Fresia in 4’45.10. 18.19 Franceschi prima dopo 250 metri. Seconda Fresia a 1”17. 18.17 Spazio ora alla serie delle “migliori”. In gara Anna De Feo, Alessia Capitanio, Francesca Fresia, Sara Franceschi, Carlotta Toni, Giada Alzetta, Anna Chiara Mascolo e Claudia Di Passio. 18.14 Vetrano vince la prima serie in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la seconda giornata di gare in tv/streaming – La cronaca della prima giornata (serie veloci) 18.26 Nella prima serie veloce ci sono Matteo Spagnoletti, Patrick Delladio, Nicolò Capurso, Nicola Roberto e Lorenzo Biancalana. 18.25 È il momento dei 400 misti uomini. Anche per questa gara non si sono disputate le serie minori. 18.22 Il podio finale dei 400 misti donne vede dunque Franceschi prima, Vetrano seconda e Fresia terza. 18.21 Franceschi vince il titolo italiano in 4’42.46. Seconda Fresia in 4’45.10. 18.19 Franceschi prima dopo 250 metri. Seconda Fresia a 1”17. 18.17 Spazio ora alla serie delle “migliori”. In gara Anna De Feo, Alessia Capitanio, Francesca Fresia, Sara Franceschi, Carlotta Toni, Giada Alzetta, Anna Chiara Mascolo e Claudia Di Passio. 18.14 Vetrano vince la prima serie in ...

