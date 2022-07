LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Burdisso si impone nei 200 farfalla, Bianchi nei 100 (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la seconda giornata di gare in tv/streaming – La cronaca della prima giornata (serie veloci) 17.51 E ora tocca alla seconda serie veloce. Questa la startlist: Sofia Salvato, Zofkova Costa De Saint, Erika Francesca Gaetani, Sivia Scalia, Martina Cenci, Federica Toma, Francesca Pasquino e Giada Senatore. 17.49 Furfaro si impone nella prima serie veloce in 1’02.74. Seconda Bianchi (1’02.77) e terza Ramatelli (1’03.15). 17.47 È il momento della prima serie veloce dei 100 dorso donne. In gara Ambra Serena Valli, Aurora Velati, Benedetta Scalise, Alessia Bianchi, Giulia Ramatelli, Francesca Romana Furfaro, Beatrice Siboni e Sara Giovannetti. 17.45 Burdisso perde un po’ di smalto nel finale ma vince in 1’55.45. Secondo Carini (1’56.96) e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la seconda giornata di gare in tv/streaming – La cronaca della prima giornata (serie veloci) 17.51 E ora tocca alla seconda serie veloce. Questa la startlist: Sofia Salvato, Zofkova Costa De Saint, Erika Francesca Gaetani, Sivia Scalia, Martina Cenci, Federica Toma, Francesca Pasquino e Giada Senatore. 17.49 Furfaro sinella prima serie veloce in 1’02.74. Seconda(1’02.77) e terza Ramatelli (1’03.15). 17.47 È il momento della prima serie veloce dei 100 dorso donne. In gara Ambra Serena Valli, Aurora Velati, Benedetta Scalise, Alessia, Giulia Ramatelli, Francesca Romana Furfaro, Beatrice Siboni e Sara Giovannetti. 17.45perde un po’ di smalto nel finale ma vince in 1’55.45. Secondo Carini (1’56.96) e ...

