LIVE – Monza-Piacenza 1-0, Amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 20 luglio 2022) La DIRETTA LIVE di Monza-Piacenza, match valevole per la terza gara Amichevole della nuova stagione per i biancorossi. Gli uomini di Giovanni Stroppa, dopo l’ottimo campionato disputato lo scorso anno con la conquista della promozione in Serie A, sono pronti a rendersi protagonisti anche nella massima categoria. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di mercoledì 20 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Monza (3-5-2): Di Gregorio; Antov, Ranocchia, Carboni; Birindelli, Colpani, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Mota, Vignato. All. Stroppa Piacenza (4-4-2): Rinaldi; Parisi, Nava, Cosenza, Rizza; Munari, Suljic, Nelli, Zunno; Dubickas, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ladi, match valevole per la terza garadella nuova stagione per i biancorossi. Gli uomini di Giovanni Stroppa, dopo l’ottimo campionato disputato lo scorso anno con la conquista della promozione in Serie A, sono pronti a rendersi protagonisti anche nella massima categoria. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di mercoledì 20 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA(3-5-2): Di Gregorio; Antov, Ranocchia, Carboni; Birindelli, Colpani, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Mota, Vignato. All. Stroppa(4-4-2): Rinaldi; Parisi, Nava, Cosenza, Rizza; Munari, Suljic, Nelli, Zunno; Dubickas, ...

Pubblicità

TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Rinnovo fino al 2026 per Ranocchia. Accordo tra la Juventus e il Monza per Ranocchia - scappidovevuoi_ : RT @tvdellosport: IL NUOVO MONZA SU SPORTITALIA???? Alle 17:30 non perdere la terza uscita pre stagionale del Monza contro il Piacenza ??… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Accordo tra la Juventus e il Monza per Ranocchia - luca_carioli : RT @tvdellosport: IL NUOVO MONZA SU SPORTITALIA???? Alle 17:30 non perdere la terza uscita pre stagionale del Monza contro il Piacenza ??… - pasqualinipatri : CALCIOMERCATO LIVE | Ufficiale, Dybala è un nuovo attaccante della Roma. Napoli, per la difesa ecco Østigard dal Br… -