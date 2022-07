LIVE Italia-Olanda 3-1 volley, Nations League in DIRETTA: azzurri in semifinale, data e prossima avversaria (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Olanda 3-1 CHI AFFRONTERA’ L’Italia IN semifinale E QUANDO SI GIOCA 23:12 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata, appuntamento a sabato 23 luglio con le semifinali. Gli azzurri affronteranno la vincente di Francia-Giappone. L’orario verrà ufficializzato nei prossimi giorni, ma sarà con ogni probabilità alle 21.00 (l’alternativa più remota è che si disputi alle 18.00). 23:10 L’Italia è stata dominante a muro (12) e al servizio (7 ace). Top scorer della partita Tuinstra con 20 punti, per l’Italia i migliori sono stati Romanò (16) e Lavia (13), da sottolineare l’ottima prestazione dei centrali ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI3-1 CHI AFFRONTERA’ L’INE QUANDO SI GIOCA 23:12 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata, appuntamento a sabato 23 luglio con le semifinali. Gliaffronteranno la vincente di Francia-Giappone. L’orario verrà ufficializzato nei prossimi giorni, ma sarà con ogni probabilità alle 21.00 (l’alternativa più remota è che si disputi alle 18.00). 23:10 L’è stata dominante a muro (12) e al servizio (7 ace). Top scorer della partita Tuinstra con 20 punti, per l’i migliori sono stati Romanò (16) e Lavia (13), da sottolineare l’ottima prestazione dei centrali ...

