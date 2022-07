LIVE Italia-Olanda 21-25 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: azzurri poco brillanti nel primo set (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Sette vincente di Plak. 1-1 Mani-out di Romanò da posto quattro. 0-1 Si riparte con un pallonetto di Tuinstra. 21:30 Brutto primo set dell’Italia, che di fatto non ha mai trovato il suo gioco, faticando in particolar modo in attacco. Sei punti di Romanò, che però si è spento da metà set in avanti, ottimo invece Russo con 4 punti di cui un muro. Tuinstra una vera e propria spina nel fianco con la bellezza di 8 punti, servirà cambiare ritmo, perchè l’Olanda c’è e ci crede. 21-25 Assurda incomprensione tra Romanò e Anzani, si chiude il primo set. 21-24 primo tempo di Russo. 20-24 Ace di Plak su Bottolo, ci sono quattro set-point per l’Olanda. 20-23 Dentro Bottolo su Lavia. 20-23 Il tocco c’è, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Sette vincente di Plak. 1-1 Mani-out di Romanò da posto quattro. 0-1 Si riparte con un pallonetto di Tuinstra. 21:30 Bruttoset dell’, che di fatto non ha mai trovato il suo gioco, faticando in particolar modo in attacco. Sei punti di Romanò, che però si è spento da metà set in avanti, ottimo invece Russo con 4 punti di cui un muro. Tuinstra una vera e propria spina nel fianco con la bellezza di 8 punti, servirà cambiare ritmo, perchè l’c’è e ci crede. 21-25 Assurda incomprensione tra Romanò e Anzani, si chiude ilset. 21-24tempo di Russo. 20-24 Ace di Plak su Bottolo, ci sono quattro set-point per l’. 20-23 Dentro Bottolo su Lavia. 20-23 Il tocco c’è, ...

