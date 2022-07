LIVE Italia-Olanda 12-10 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: azzurri avanti al primo time-out tecnico (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-21 Sfruttiamo malissimo una free ball, la palla pesa tanto. 20-20 Pipe di Lavia, giocata semplicemente meravigliosa di Giannelli. 19-20 Tuinstra approfitta di una palla a filo rete. 19-19 primo tempo ad altezze folli di Russo. 18-19 Ancora un colpo sulle mani del muro per Tuinstra. 18-18 Si sblocca Romanò da seconda linea. 17-18 Mani-out di Tuinstra, percentuali folli per l’olandese. 17-17 Sul nastro il servizio di Ter Horst. 16-17 Invasione a rete di Lavia, manca un po’ di scioltezza ai ragazzi di De Giorgi. 16-16 Mani-out di Ter Horst. 16-15 Non passa la battuta di Nimir. 15-15 Diagonale nei tre metri di Abdel Aziz, colpo incredibile. 15-14 MUROOOOOOO! Stampatona paurosa di Ter Horst su Anzani! 14-14 Magia di Giannelli per Russo. 13-14 Secondo errore in attacco consecutivo per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-21 Sfruttiamo malissimo una free ball, la palla pesa tanto. 20-20 Pipe di Lavia, giocata semplicemente meravigliosa di Giannelli. 19-20 Tuinstra approfitta di una palla a filo rete. 19-19tempo ad altezze folli di Russo. 18-19 Ancora un colpo sulle mani del muro per Tuinstra. 18-18 Si sblocca Romanò da seconda linea. 17-18 Mani-out di Tuinstra, percentuali folli per l’olandese. 17-17 Sul nastro il servizio di Ter Horst. 16-17 Invasione a rete di Lavia, manca un po’ di scioltezza ai ragazzi di De Giorgi. 16-16 Mani-out di Ter Horst. 16-15 Non passa la battuta di Nimir. 15-15 Diagonale nei tre metri di Abdel Aziz, colpo incredibile. 15-14 MUROOOOOOO! Stampatona paurosa di Ter Horst su Anzani! 14-14 Magia di Giannelli per Russo. 13-14 Secondo errore in attacco consecutivo per ...

