LIVE Italia-Olanda 1-1 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: gli azzurri rientrano in partita! (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 MAMMA MIA! Stampatona paurosa di Lavia su Abdel Aziz! 5-4 Muro di Abdel Aziz su Lavia, stiamo sciupando una quantità di contrattacchi incredibile. 5-3 Parallela millimetrica di Lavia. 4-3 Non passa Romanò, muro di Van Garderen. 4-2 Michieletto a segno da posto due. 3-2 Questa volta il muro se lo prende Romanò. 3-1 MURONEEEEE DI RUSSO SU PLAK! Prestazione folle di Russo. 2-1 Errore in attacco di Tuinstra. 1-1 Primo tempo di Russo. 0-1 Si riparte con un pallonetto di Abdel Aziz. 22:04 Quella di stasera è sicuramente una delle peggiori Italia delle ultime settimane, gli azzurri stanno faticando oltremodo a trovare il gioco che li contraddistingue, fa ben sperare che nonostante ciò la partita sia più che aperta. Il migliore in questo secondo parziale è stato Russso, che ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 MAMMA MIA! Stampatona paurosa di Lavia su Abdel Aziz! 5-4 Muro di Abdel Aziz su Lavia, stiamo sciupando una quantità di contrattacchi incredibile. 5-3 Parallela millimetrica di Lavia. 4-3 Non passa Romanò, muro di Van Garderen. 4-2 Michieletto a segno da posto due. 3-2 Questa volta il muro se lo prende Romanò. 3-1 MURONEEEEE DI RUSSO SU PLAK! Prestazione folle di Russo. 2-1 Errore in attacco di Tuinstra. 1-1 Primo tempo di Russo. 0-1 Si riparte con un pallonetto di Abdel Aziz. 22:04 Quella di stasera è sicuramente una delle peggioridelle ultime settimane, glistanno faticando oltremodo a trovare il gioco che li contraddistingue, fa ben sperare che nonostante ciò la partita sia più che aperta. Il migliore in questo secondo parziale è stato Russso, che ha ...

