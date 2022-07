LIVE Italia-Olanda 0-0 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: inizia il quarto a Casalecchio di Reno! (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 MAMMA MIAAAAAA!!! Difese spettacolari dell’Italia, poi ci pensa Romanò in attacco! 3-2 Invasione a rete di Romanò, peccato perchè il muro aveva contenuto bene l’attacco di Abdel Aziz. 3-1 Muroneeeee di Russo su Plak! 2-1 Ter Horst pesta la linea dei tre metri. 1-1 Si fa perdonare immediatamente il giovane attaccante azzurro. 0-1 Si parte con un errore in attacco di Michieletto. 20:59 L’Italia risponde con: Michieletto, Giannelli, Lavia, Romanò, Anzani, Russo e Balaso. 20:56 Questo il sestetto dell’Olanda: Ter Horst, Abdel Aziz, Keemink, Plak, Tuinstra, Wiltenburg. 20:53 La vincente di questa sfida incontrerà in semifinale una tra Francia e Giappone. Mentre nel primo quarto di giornata gli Stati Uniti hanno superato 3-1 il Brasile. 20:50 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 MAMMA MIAAAAAA!!! Difese spettacolari dell’, poi ci pensa Romanò in attacco! 3-2 Invasione a rete di Romanò, peccato perchè il muro aveva contenuto bene l’attacco di Abdel Aziz. 3-1 Muroneeeee di Russo su Plak! 2-1 Ter Horst pesta la linea dei tre metri. 1-1 Si fa perdonare immediatamente il giovane attaccante azzurro. 0-1 Si parte con un errore in attacco di Michieletto. 20:59 L’risponde con: Michieletto, Giannelli, Lavia, Romanò, Anzani, Russo e Balaso. 20:56 Questo il sestetto dell’: Ter Horst, Abdel Aziz, Keemink, Plak, Tuinstra, Wiltenburg. 20:53 La vincente di questa sfida incontrerà in semifinale una tra Francia e Giappone. Mentre nel primodi giornata gli Stati Uniti hanno superato 3-1 il Brasile. 20:50 ...

