LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Vallortigara ok a 1.93! Folorunso, Sartori e Olivieri in semifinale nei 400 ostacoli! (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 3.20: C’è Dalia Kaddari nella terza e ultima semifinale dei 200. Al via ci sono Lloyd (Ant), Wessolly (Ger), Suarez (Ecu), Ofili (Ngr), Steiner (Usa), Fraser-Pryce (Jam), Kartstoft (Den), Kaddari (Ita) 3.19: L’estone Bruus supera 1.93 al secondo tentativo 3.16: Sorpresa nella seconda semifinale dei 200! Vince la statunitense Clark in rimonta con 21?95, seconda la britannica Asher-Smith con 21?96, solo terza la campionessa olimpica Thompson-Herah con 21?97, è la prima delle ripescate, out Prandini 3.15: Anche Distin supera 1.93 al primo tentativo 3.14: Grande impressione destata da Elena Vallortigara che supera ampiamente 1.93 al primo tentativo 3.13: Patterson e Gerashchenko ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE3.20: C’è Dalia Kaddari nella terza e ultimadei 200. Al via ci sono Lloyd (Ant), Wessolly (Ger), Suarez (Ecu), Ofili (Ngr), Steiner (Usa), Fraser-Pryce (Jam), Kartstoft (Den), Kaddari (Ita) 3.19: L’estone Bruus supera 1.93 al secondo tentativo 3.16: Sorpresa nella secondadei 200! Vince la statunitense Clark in rimonta con 21?95, seconda la britannica Asher-Smith con 21?96, solo terza la campionessa olimpica Thompson-Herah con 21?97, è la prima delle ripescate, out Prandini 3.15: Anche Distin supera 1.93 al primo tentativo 3.14: Grande impressione destata da Elenache supera ampiamente 1.93 al primo tentativo 3.13: Patterson e Gerashchenko ...

