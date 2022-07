LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: STREPITOSA VALLORTIGARA, SUPERA 2 METRI! Tortu fuori dalla finale col personale! (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 4.22: Vicinissima Elena VALLORTIGARA a SUPERAre 2.02, secondo errore per lei che sta combattendo col personale 4.22: Errore di Gerashchenko numero 2 a 2.02 4.21: Ricorso dello staff azzurro per rivedere il fotofinish della terza batteria dei 200. Tortu sembrava davanti a Brown 4.20: Mahuchikh SUPERA 2.02 al secondo tentativo 4.19: Errore a 2.02 per VALLORTIGARA 4.18: Errore per Gerashchenko e per Mahuchikh 4.18: Patterson SUPERA 2.02 e va al comando della gara 4.16: Ceh consolida la prima posizione a 71.13 nel disco 4.15: Due metri SUPERAti da Gerashchenko e da Patterson al secondo tentativo. Sono in quattro e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE4.22: Vicinissima Elenare 2.02, secondo errore per lei che sta combattendo col personale 4.22: Errore di Gerashchenko numero 2 a 2.02 4.21: Ricorso dello staff azzurro per rivedere il fotofinish della terza batteria dei 200.sembrava davanti a Brown 4.20: Mahuchikh2.02 al secondo tentativo 4.19: Errore a 2.02 per4.18: Errore per Gerashchenko e per Mahuchikh 4.18: Patterson2.02 e va al comando della gara 4.16: Ceh consolida la prima posizione a 71.13 nel disco 4.15: Due metriti da Gerashchenko e da Patterson al secondo tentativo. Sono in quattro e ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Vallortigara supera 1.96! Folorunso Sartori e Olivieri in semifinale nei 40… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vuole stupire nell’alto! - #Atletica #Mondiali #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Folorunso Sartori e Olivieri in semiifnale nei 400 ostacoli! Elena Vallorti… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara vuole stupire nell’alto! - #Atletica #Mondiali #DIRETTA… - sportli26181512 : Mondiali Atletica, Jacobs in conferenza: 'Ho rosicato, ma ora penso agli Europei': Dopo il ritiro a poche ore dalla… -