LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: STREPITOSA VALLORTIGARA, BRONZO CON 2 METRI! Ricorso per Tortu: fuori dalla finale col personale! (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 4.26: Riepilogo del disco quando manca una rotazione e mezzo: Ceh in testa con 71.13, secondo posto per il lituano Alekhna che si è migliorato a 69.27, terzo posto per il lituano Gudzius a 67.55, Stahl sale al quarto posto con 67.10, gli resta un solo tentativo per l’assalto al podio 4.25: Terzo posto e medaglia di BRONZO per Elena VALLORTIGARA! Bravissima, appalusi per la saltatrice azzurra che ha saputo e dovuto aspettare tanto e adesso si prende il risultato più bello della carriera 4.23: E’ PODIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! SBAGLIA GERASHCHENKO!!! 4.22: Vicinissima Elena VALLORTIGARA a superare 2.02, secondo errore per lei che sta combattendo col ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE4.26: Riepilogo del disco quando manca una rotazione e mezzo: Ceh in testa con 71.13, secondo posto per il lituano Alekhna che si è migliorato a 69.27, terzo posto per il lituano Gudzius a 67.55, Stahl sale al quarto posto con 67.10, gli resta un solo tentativo per l’assalto al podio 4.25: Terzo posto e medaglia diper Elena! Bravissima, appalusi per la saltatrice azzurra che ha saputo e dovuto aspettare tanto e adesso si prende il risultato più bello della carriera 4.23: E’ PODIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! SBAGLIA GERASHCHENKO!!! 4.22: Vicinissima Elenaa superare 2.02, secondo errore per lei che sta combattendo col ...

