LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Folorunso, Sartori e Olivieri in semiifnale nei 400 ostacoli! Elena Vallortigara in gara nell’alto! (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 2.48: Vallortigara supera 1.84 al primo tentativo 2.45: Le ripescate per la semifinale: Sartori, Bing, Giger e Olivieri 2.44: CI SONO TRE ITALIANE IN SEMIFINALE! Ayomide Folorunso chiude seconda l’ultima batteria e vola in semifinale con un ottimo 54?69. Vince Wilson con 54?54, terza Iuel con 54?70, quarta Clayton con 54?99 2.41: C’è Ayomide Folorunso al via della quinta batteria dei 400 ostacoli. Al via Clayton (Jam), Krafzik (Ger), Wilson (Usa), Folorunso (Ita), Bieldt (Rsa), Iuel (Nor), Barbosa (Por) 2.40: C’è Elena Vallortigara a caccia di un grande ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE2.48:supera 1.84 al primo tentativo 2.45: Le ripescate per la semifinale:, Bing, Giger e2.44: CI SONO TRE ITALIANE IN SEMIFINALE! Ayomidechiude seconda l’ultima batteria e vola in semifinale con un ottimo 54?69. Vince Wilson con 54?54, terza Iuel con 54?70, quarta Clayton con 54?99 2.41: C’è Ayomideal via della quinta batteria dei 400 ostacoli. Al via Clayton (Jam), Krafzik (Ger), Wilson (Usa),(Ita), Bieldt (Rsa), Iuel (Nor), Barbosa (Por) 2.40: C’èa caccia di un grande ...

