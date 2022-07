LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara si tinge di bronzo! “Ho sperato nell’oro”. Tortu fuori per 3 millesimi! (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 IL PROGRAMMA DI OGGI DEI Mondiali DI Atletica (LA NOTTE DEL 21 LUGLIO) LE PAGELLE DEGLI ITALIANI LA CRONACA DEL BRONZO DI Elena Vallortigara Elena Vallortigara: “DOPO I 2 METRI HO sperato ANCHE nell’oro. VOGLIO ESSERE UN’ISPIRAZIONE” FILIPPO Tortu fuori DALLA FINALE DEI 200 METRI PER 3 MILLESIMI AYOMIDE FOLORUNSO IN SEMIFINALE NEI 400 HS 5.02: L’appuntamento è per domani notte dalle 0.15, c’è un’altra nottata di grande Atletica da seguire. Grazie per averci seguito e buona giornata 4.58: Per l’Italia buone notizie anche dai 400 ostacoli con tre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREIL PROGRAMMA DI OGGI DEIDI(LA NOTTE DEL 21 LUGLIO) LE PAGELLE DEGLI ITALIANI LA CRONACA DEL BRONZO DI: “DOPO I 2 METRI HOANCHE. VOGLIO ESSERE UN’ISPIRAZIONE” FILIPPODALLA FINALE DEI 200 METRI PER 3 MILLESIMI AYOMIDE FOLORUNSO IN SEMIFINALE NEI 400 HS 5.02: L’appuntamento è per domani notte dalle 0.15, c’è un’altra nottata di grandeda seguire. Grazie per averci seguito e buona giornata 4.58: Per l’Italia buone notizie anche dai 400 ostacoli con tre ...

