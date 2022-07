L’Isola Del Liri presenta ‘Gaudium’: Festival dell’enogastronomia (Di mercoledì 20 luglio 2022) In occasione dell’estate e delle belle serate ad essa associate, il comune delL’Isola Del Liri, in provincia di Frosinone, ha ideato il Festival dell’enogastronomia e del turismo rurale. Da qui è nato GAUDIUM, dal latino allegria, giocondità, piacere, gioia, è un evento che ha come protagonista il nostro territorio. Nel palcoscenico naturale di Isola del Liri, tra il Borgo Storico e la Cascata, istituzioni, operatori economici, produttori agricoli, associazioni e creativi si confrontano ed espongono eccellenze enogastronomiche, turistiche e artistiche del Lazio. La Prima edizione si svolge il 22/23/24 luglio 2022. Tre giorni dove la Città offrirà ai visitatori tutta la bellezza del suo scenografico paesaggio fluviale. GAUDIUM, ideato da RES Ciociaria, è un appuntamento annuale che dà alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 luglio 2022) In occasione dell’estate e delle belle serate ad essa associate, il comune delDel, in provincia di Frosinone, ha ideato ile del turismo rurale. Da qui è nato GAUDIUM, dal latino allegria, giocondità, piacere, gioia, è un evento che ha come protagonista il nostro territorio. Nel palcoscenico naturale di Isola del, tra il Borgo Storico e la Cascata, istituzioni, operatori economici, produttori agricoli, associazioni e creativi si confrontano ed espongono eccellenze enogastronomiche, turistiche e artistiche del Lazio. La Prima edizione si svolge il 22/23/24 luglio 2022. Tre giorni dove la Città offrirà ai visitatori tutta la bellezza del suo scenografico paesaggio fluviale. GAUDIUM, ideato da RES Ciociaria, è un appuntamento annuale che dà alla ...

Agenzia_Ansa : Ischia è l'isola migliore al mondo per i lettori del magazine americano 'Travel+Leisure' che hanno premiato l'isola… - CgilFlc : RT @cgil_sicilia: #Lavoro. Un #progetto per la #Sicilia. Alfio Mannino; Bilancio deficitario della legislatura regionale che va a chiudersi… - FlcPalermo : RT @cgil_sicilia: #Lavoro. Un #progetto per la #Sicilia. Alfio Mannino; Bilancio deficitario della legislatura regionale che va a chiudersi… - Carlo46393461 : RT @StampaEmbaCuba: ??Tutto quello che succede a Cuba va letto nell’ottica del blocco. ??Questo blocco imposto dagli Stati Uniti resta inscal… - lucio22673283 : RT @tgjwsite: ?? L'imponente lago vulcanico del cratere Lalolalo sull'isola di Wallis, Polinesia. -