L'intervento del leghista Romeo che ha fatto uscire Draghi dall'Aula del Senato (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Si prenda atto che il 14 luglio è nata una nuova maggioranza. Ora serve ricostruire un nuovo patto. Noi ci siamo, ma serve un nuovo Governo, guidato da lei, una figura autorevole. Altrimenti dopo la legge di bilancio si torni al voto", così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, nel corso del suo intervento in Aula. Nel corso del suo intervento Draghi è uscito dall'Aula. <br /> <br /> <em>da webtv Senato </em><br /> <br /> <em>a cura di Luca Pellegrini</em> <a href="https://www.lastampa.it/politica/2022/07/20/news/crisi di governo Draghi questa mattina al Senato poi in serata il voto di fiducia quasi certa unaltra ... Leggi su lastampa (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Si prenda atto che il 14 luglio è nata una nuova maggioranza. Ora serve ricostruire un nuovo patto. Noi ci siamo, ma serve un nuovo Governo, guidato da lei, una figura autorevole. Altrimenti dopo la legge di bilancio si torni al voto", così il capogruppo della Lega alMassimiliano, nel corso del suoin. Nel corso del suoè uscito.



da webtv



a cura di Luca Pellegrini

