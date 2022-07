L'immagine, definita "choccante" e "imbarazzante", sarebbe nelle mani di un reporter di Newsnight. Che sarebbe pronto a pubblicarla (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nuovo scandalo in vista alla corte dei Windsor. Pare che un fotografo di Newsnight abbia tra le mani una fotografia “imbarazzante” e “choccante” del principe Andrea. Come reagirà la Regina Elisabetta? (foto: AP) «Il mio regno…per un po’ di pace». Non possiamo entrare nella testa della Regina Elisabetta, è vero. Ma se questo fosse uno dei suoi desideri, la cosa non ci stupirebbe. Negli ultimi la sovrana non ha potuto mai stare veramente tranquilla. Prima la Megxit, poi il coinvolgimento del principe Andrea nell’affare Epstein, poi l’intervista dei Sussex a Oprah Winfrey, infine la scomparsa del principe Filippo. Non c’è pace, insomma, per la monarca. Che immaginava, forse, di trascorrere la sua vecchiaia con un po’ più di serenità. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULLA REGINA ELISABETTA Il principe Andrea e la foto ... Leggi su amica (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nuovo scandalo in vista alla corte dei Windsor. Pare che un fotografo diabbia tra leuna fotografia “” e “” del principe Andrea. Come reagirà la Regina Elisabetta? (foto: AP) «Il mio regno…per un po’ di pace». Non possiamo entrare nella testa della Regina Elisabetta, è vero. Ma se questo fosse uno dei suoi desideri, la cosa non ci stupirebbe. Negli ultimi la sovrana non ha potuto mai stare veramente tranquilla. Prima la Megxit, poi il coinvolgimento del principe Andrea nell’affare Epstein, poi l’intervista dei Sussex a Oprah Winfrey, infine la scomparsa del principe Filippo. Non c’è pace, insomma, per la monarca. Che immaginava, forse, di trascorrere la sua vecchiaia con un po’ più di serenità. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULLA REGINA ELISABETTA Il principe Andrea e la foto ...

