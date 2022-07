Liliana Segre non ha detto che «il nazismo ucraino è buono», non è «come quello tedesco» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il 3 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine della senatrice a vita Liliana Segre e sua presunta dichiarazione. Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, avrebbe dichiarato: «Il nazismo ucraino è buono! Non è come quello tedesco». Si tratta di un contenuto falso. Segre non ha mai rilasciato una simile dichiarazione. In riferimento all’invasione militare di Mosca dell’Ucraina, lo scorso 21 aprile Liliana Segre in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: «L’equidistanza non è possibile, il popolo ucraino è stato aggredito dai russi e la sua resistenza va sostenuta». Di questo caso di disinformazione si sono occupati anche ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il 3 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine della senatrice a vitae sua presunta dichiarazione., sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, avrebbe dichiarato: «Il! Non è». Si tratta di un contenuto falso.non ha mai rilasciato una simile dichiarazione. In riferimento all’invasione militare di Mosca dell’Ucraina, lo scorso 21 aprilein un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: «L’equidistanza non è possibile, il popoloè stato aggredito dai russi e la sua resistenza va sostenuta». Di questo caso di disinformazione si sono occupati anche ...

