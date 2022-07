(Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Sessantasei personalità fuori dagli schemi, da Louis-Ferdinanda Hannah, da Ernst Junger a George Orwell, da Oriana Fallaci a Pier Paolo Pasolini, ritratte dalle matite di Dionisio di Francescantonio e raccontate dalle penne di intellettuali, scrittori e critici d’arte come Eraldo Affinati, Pietrangelo Buttafuoco, Piero Buscaroli, Alfredo Cattabiani, Alain de Benoist, Stenio Solinas. E’ “Profetidel Novecento”, volume a cura di Andrea Lombardi e Miriam Pastorino, con la prefazione di Vittorio Sgarbi, uscito nella collana Off Topic di Italia Storica. “Da Jünger a Conrad, da Pound a Borges, da Ennio Flaiano a Cristina Campo, da Bernanos ad Albert Camus. Un Olimpo siffatto, e spesso con gli stessi protagonisti, aveva illustrato, impavido, Tullio Pericoli. Oggi tocca a Dionisio di Francescantonio ...

Pubblicità

telodogratis : Libri, da Céline a Arendt: 66 ‘profeti inascoltati del ‘900’ raccontati a penna e a matita - jocopocomajoco_ : RT @And_Lombardi: Libri, da Céline a Arendt: 66 'profeti inascoltati del '900' raccontati a penna e a matita - - And_Lombardi : Libri, da Céline a Arendt: 66 'profeti inascoltati del '900' raccontati a penna e a matita -… - ledicoladelsud : Libri, da Céline a Arendt: 66 ‘profeti inascoltati del ‘900’ raccontati a penna e a matita - fisco24_info : Libri, da Céline a Arendt: 66 'profeti inascoltati del '900' raccontati a penna e a matita: (Adnkronos) - Disegni d… -

La Prealpina

... come Stenio Solinas, con le parole - scrive Sgarbi nella prefazione - L'arte pretende quella libertà di espressione che personaggi scomodi come Louis - Ferdinand, Hannah Arendt, Filippo ...Diwan ha esordito alla regia con il lungometraggio Mais vous êtes fous, interpretato da... I suoi, tradotti in oltre cinquanta lingue, gli hanno fatto guadagnare molti riconoscimenti in ... Usa: polizia spara e uccide un afroamericano in California