Libertà per Savastano, il sindaco di Salerno: "Cuore pieno di gioia" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto"La rimessa in Libertà di Nino Savastano mi colma il Cuore di gioia": Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli commenta con queste parole la decisione del tribunale di revocare la misura degli arresti domiciliari all'ex assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno. La notizia è arrivata proprio per ironia della sorte nel giorno in cui finalmente con l'affidamento del servizio di manutenzione ad un'altra ditta, il comune di Salerno mette fine ai disservizi legati all'inchiesta che ha coinvolto il consigliere regionale e Vittorio Zoccola, considerato a capo del sistema di cooperative sociali, ed anche lui ora in Libertà, ma entrambi con obbligo di dimora a Salerno."Nel rispetto ...

