Libero: la cessione di Bremer alla Juve è il capolavoro di Cairo, ma c’entra anche il Lodo Blackstone (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Tra i due litiganti Inter e Juventus gode Urbano Cairo, cioè colui che più aveva da perdere nella commedia-Bremer”. Lo scrive su Libero, Claudio Savelli. Nonostante la clausola rescissoria da 15 milioni attivabile a gennaio, il presidente del Torino è riuscito a vendere il suo giocatore a 40 milioni più 7 di bonus, il triplo della cifra a cui si sarebbe liberato tra pochi mesi. “Cairo ha quindi venduto alle migliori condizioni un asset che avrebbe sicuramente perso, ottenendo quasi quanto chiedeva (50 milioni). Se vista in questi termini e contestualizzata nel mercato italiano, dove di soldi ne girano pochi e dove vendere è più difficile che comprare, la cessione di Bremer è un piccolo capolavoro. Il presidente ha atteso che si creasse un duello sul ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Tra i due litiganti Inter entus gode Urbano, cioè colui che più aveva da perdere nella commedia-”. Lo scrive su, Claudio Savelli. Nonostante la clausola rescissoria da 15 milioni attivabile a gennaio, il presidente del Torino è riuscito a vendere il suo giocatore a 40 milioni più 7 di bonus, il triplo della cifra a cui si sarebbe liberato tra pochi mesi. “ha quindi venduto alle migliori condizioni un asset che avrebbe sicuramente perso, ottenendo quasi quanto chiedeva (50 milioni). Se vista in questi termini e contestualizzata nel mercato italiano, dove di soldi ne girano pochi e dove vendere è più difficile che comprare, ladiè un piccolo. Il presidente ha atteso che si creasse un duello sul ...

