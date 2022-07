L’Europa propone taglio sui consumi di gas del 15% fino a primavera. Farmaceutica: “Non chiudete i rubinetti agli stabilimenti” (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Commissione europea propone un nuovo "strumento legislativo" assieme a un piano di tagli alla domanda di gas in Europa, che prevede di ridurre i consumi del 15% fino alla prossima primavera. Con un comunicato, l'esecutivo comunitario afferma che "tutti i consumatori, le amministrazioni pubbliche, le famiglie, i titolari di edifici pubblici, i fornitori di energia e le industrie possono e devono intraprendere misure per risparmiare gas". La motivazione addotta è che la Russia possa ridurre le forniture di gas per esercitare pressioni sui Paesi Ue. L'esecutivo comunitario propone una nuova regolamentazione sul coordinamento della riduzione di domanda che fissa per tutti i Paesi l'obiettivo di ridurla del 15% tra il primo agosto e il 31 marzo. Le nuove regole assegnerebbero all'Ue la ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Commissione europeaun nuovo "strumento legislativo" assieme a un piano di talla domanda di gas in Europa, che prevede di ridurre idel 15%alla prossima. Con un comunicato, l'esecutivo comunitario afferma che "tutti i consumatori, le amministrazioni pubbliche, le famiglie, i titolari di edifici pubblici, i fornitori di energia e le industrie possono e devono intraprendere misure per risparmiare gas". La motivazione addotta è che la Russia possa ridurre le forniture di gas per esercitare pressioni sui Paesi Ue. L'esecutivo comunitariouna nuova regolamentazione sul coordinamento della riduzione di domanda che fissa per tutti i Paesi l'obiettivo di ridurla del 15% tra il primo agosto e il 31 marzo. Le nuove regole assegnerebbero all'Ue la ...

