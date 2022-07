L'Europa annuncia il razionamento del gas per il prossimo inverno (Di mercoledì 20 luglio 2022) Al via un razionamento di gas nell’Unione europea per fronteggiare un eventuale stop delle forniture da parte della Russia. Misura che fa parte del piano d’emergenza sul gas presentato oggi dal presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen: "Non iniziamo da zero, ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo prepararci ad una interruzione integrale del gas russo. E’ uno scenario probabile, che andrebbe ad avere un impatto su tutta l'Unione". E aggiunge il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, come “l'Europa deve fare tutto il possibile per prevenire lo scenario peggiore: i consumatori europei messi davanti a improvvisi tagli di gas o ad aumenti incontrollati dei prezzi dell'energia. Senza tabù né costrizioni, ma con senso di responsabilità, per gestire la crisi e per preparare il nostro futuro comune". Decisione, che segue le ... Leggi su panorama (Di mercoledì 20 luglio 2022) Al via undi gas nell’Unione europea per fronteggiare un eventuale stop delle forniture da parte della Russia. Misura che fa parte del piano d’emergenza sul gas presentato oggi dal presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen: "Non iniziamo da zero, ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo prepararci ad una interruzione integrale del gas russo. E’ uno scenario probabile, che andrebbe ad avere un impatto su tutta l'Unione". E aggiunge il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, come “l'deve fare tutto il possibile per prevenire lo scenario peggiore: i consumatori europei messi davanti a improvvisi tagli di gas o ad aumenti incontrollati dei prezzi dell'energia. Senza tabù né costrizioni, ma con senso di responsabilità, per gestire la crisi e per preparare il nostro futuro comune". Decisione, che segue le ...

