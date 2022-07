Lettera di Presentazione | ecco cosa scrivere | i consigli degli esperti

Leggi su chesuccede

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ladimolto spesso viene poco considerata dai candidati, ed invece è un fattore fondamentale per mettere in risalto la propria figura. Di norma, si allega al curriculum vitae ed è un modo per raccontare ai tuoi potenziali datori di lavoro chi sei e perché dovrebbero assumerti. Alcunici danno alcuniL'articolo proviene da CheSuccede.it.