Letta: Parlamento si mette contro l'Italia, italiani saranno saggi (Di mercoledì 20 luglio 2022) "In questo giorno di follia il Parlamento decide di mettersi contro l'Italia. Noi abbiamo messo tutto l'impegno possibile per evitarlo e sostenere il governo Draghi. Gli Italiani dimostreranno nelle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) "In questo giorno di follia ildecide dirsil'. Noi abbiamo messo tutto l'impegno possibile per evitarlo e sostenere il governo Draghi. Glini dimostreranno nelle ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Governo, Letta: “Draghi deve andare avanti per l’interesse del Paese. Ora si verifichi se c’è la maggioranza in Par… - Arianna42843157 : RT @strange_days_82: Letta ufficializza praticamente le elezioni anticipate,affermando : 'Il parlamento italiano è andato contro l'Italia,n… - Freak_Nick_ : RT @Freak_Nick_: #Letta :“… Il Parlamento decide di mettersi contro l’Italia …” È evidente, il popolo sentiva che mancava qualcosa come qu… - the_pythagorean : 5Stelle e Lega non votano. Letta: follia, il Parlamento contro l’Italia. L’Italia secondo Letta: - Ops52716481 : @judetza @FilBarbera Dice che è in Parlamento a chiedere la fiducia perché gliel'ha chiesto il popolo. Ergo, se il… -