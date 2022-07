L’estate a corte | i castelli valdostani tra arte | musica e cultura

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Nel 1897, lo scrittore e drammaturgo Giuseppe Giacosa (1847-1906) pubblicò un elegante libretto dal dorso in tela e i piatti in cartone tartarugato di colore bordeaux, le scritte in oro e un inserto con stemma al piatto. Il titolo? “Ie Canavesani”. Un piccolo-grande capolavoro – la cui edizione originale è ormai quasi introvabile – con al suo interno xilografie e tavole incise all’acquaforte, ovviamente dedicate alle fortezze medievali della Valle d’Aosta. Tenendo conto anche dei caseforti e dei dongioni, secondo Giacosa isono più di 70 (senza contare quelli costruiti lungo le vallate minori, forse poco conosciuti ma non per questo meno affascinanti). Se ci pensate è un numero sorprendente per una piccola Regione di 3.263 chilometri quadrati. Una Regione che, nonostante la ...