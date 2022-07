L’esercito statunitense non ha trovato pesticidi nei vaccini Moderna (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il 14 maggio 2022 è stato pubblicato su Facebook un post contenente l’immagine di un articolo intitolato “Military finds pesticides in Moderna Covid-19 vaccines” (in italiano, “L’esercito trova pesticidi nel vaccino anti-Covid Moderna”), pubblicato sul sito Real Raw News. L’immagine è accompagnata da un testo riportato da chi ha pubblicato il post che recita: «Secondo il generale, 10 delle 60 fiale contenevano insetticidi, o più specificamente moderate concentrazioni di cipermetrina e resmetrina, pesticidi sintetici che si trovano comunemente in prodotti come Ortho Home Defense. Sebbene la neurotossicità per ingestione da parte dell’uomo sia tossica ma “generalmente debole”, quantità sufficienti o concentrazioni potenti di questi prodotti possono colpire il sistema nervoso dell’uomo». Si tratta ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il 14 maggio 2022 è stato pubblicato su Facebook un post contenente l’immagine di un articolo intitolato “Military finds pesticides inCovid-19 vaccines” (in italiano, “trovanel vaccino anti-Covid”), pubblicato sul sito Real Raw News. L’immagine è accompagnata da un testo riportato da chi ha pubblicato il post che recita: «Secondo il generale, 10 delle 60 fiale contenevano insetticidi, o più specificamente moderate concentrazioni di cipermetrina e resmetrina,sintetici che si trovano comunemente in prodotti come Ortho Home Defense. Sebbene la neurotossicità per ingestione da parte dell’uomo sia tossica ma “generalmente debole”, quantità sufficienti o concentrazioni potenti di questi prodotti possono colpire il sistema nervoso dell’uomo». Si tratta ...

