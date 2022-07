Lenovo | annunciato ThinkCentre neo 50a 24 All-In-One

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Quest’oggihail nuovoneo 50a 24 All-In-One assistito da intelligenza artificiale(qui per maggiori informazioni sull’azienda), quest’oggi ha presentato il nuovo desktopneo 50a 24 all-in-one (AIO) con innovative funzionalità assistite dall’intelligenza artificiale. Con lo scopo di soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese (PMI) di prossima generazione.sta espandendo il suo nuovissimo portafoglio di desktopneoall’inizio di quest’anno. Progettato per offrire alle aziende in via di sviluppo soluzioni di desktop computing ad alte prestazioni pronte per il futuro per esperienze di lavoro coinvolgenti. Alimentato dai più recenti processori Intel Core serie H di ...