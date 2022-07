(Di mercoledì 20 luglio 2022)ha modificato loche ha per protagonistala notizia della separazione da. “Un matrimonio perfetto” diventa “Un profumo perfetto”. Il clamore che ha investitola notizia del loroha avuto effetti inevitabili anche sui rapporti commerciali dei due involontari protagonisti della notizi di cronaca rosa dell’estate. Lo dimostra quanto accaduto condel cui ammorbidenteè testimonial. Il noto marchio, secondo quanto scrive il sito Very Inutil People, ha modificato loche ha per protagonista la celebre ...

Pubblicità

SimonePanzeri87 : RT @fanpage: Il clamore che ha investito Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la notizia del loro divorzio ha avuto effetti inevitabili anche… - blogtivvu : Ilary Blasi, come cambia lo spot tv Lenor dopo la separazione da Francesco Totti #ilaryblasi - fanpage : Il clamore che ha investito Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la notizia del loro divorzio ha avuto effetti inevit… - infoitcultura : Ilary Blasi pubblicità Lenor cambia causa separazione da Totti - infoitcultura : Lenor cambia lo spot con Ilary Blasi dopo il divorzio da Francesco Totti -

Mentre la Rai decide di giocare d'anticipo e di cavalcare l'onda del gossip sferrando una mossa niente male,la pubblicità ritenendo la parola 'matrimonio' ormai poco consona oltre che ...Lo spotcon Ilary Blasi e Francesco Totti ha avuto una nuova narrazione dopo che i due protagonisti del divorzio non stanno più insieme. Come abbiamo già detto, ...Ilary Blasi, come cambia lo spot tv Lenor dopo la separazione da Francesco Totti: sostituita la parola "chiave", ecco con quale.Ilary Blasi la bambina che ha fatto fin da piccolissima pubblicità cult Per 20 anni l’Italia è stata innamorata di Francesco Totti e Ilary Blasi. Ilary Blasi e Francesco Totti: spot Lenor cambia. La c ...