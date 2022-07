Lega, scacco al re Draghi: “Nuovo governo senza M5S o si va al voto” (Video) (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug – “Nuovo governo , ma senza M5S. Altrimenti si va al voto”. La Lega prova a battere un colpo e chiede a Mario Draghi la formazione di lavorare alla formazione di un governo senza i grillini. “Noi ci siamo – ha detto il capogruppo leghista a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo – se si tratta di fare una nuova maggioranza. senza M5s, e se serve ricostituire un Nuovo governo”. Per la Lega “ci deve essere una grande discontinuità che solo la sua autorevolezza può dare. Quindi a questo punto la scelta spetta a lei”, incalza Romeo lanciando la palla a Draghi. Lega, scacco a Draghi? “Serve Nuovo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug – “, maM5S. Altrimenti si va al”. Laprova a battere un colpo e chiede a Mariola formazione di lavorare alla formazione di uni grillini. “Noi ci siamo – ha detto il capogruppo leghista a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo – se si tratta di fare una nuova maggioranza.M5s, e se serve ricostituire un”. Per la“ci deve essere una grande discontinuità che solo la sua autorevolezza può dare. Quindi a questo punto la scelta spetta a lei”, incalza Romeo lanciando la palla a? “Serve...

essereminimal : Vi fidate ancora della Lega? Spero tanto di no! - Stefano42504401 : @BadMedic @gaiatortora si si...Conte ha fatto scacco matto con la lega e anche draghi si è paraculato bene... dato… - leonardoarcang3 : @davidallegranti @CiroNoEuro @borghi_claudio Scacco matto alla lega. In questo, bisogna riconoscere che draghi è stato formidabile - ScaccoM07041575 : @DAVIDPARENZO @LegaSalvini Sui social assordante silenzio di #Lega e #M5S. Cosa ne dici @DAVIDPARENZO ? Si saranno… - chriii_91 : @CarrettaNiccolo @CarloCalenda Esattamente. Sono in scacco. Soprattutto la #Lega Se vota fiducia, perde punti % Se… -