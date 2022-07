Lega | Romeo | ' Nuova maggioranza | serve nuovo governo senza M5S o si va al voto' Salvini sente Mattarella

Pubblicità

AlexBazzaro : Dopo l’intervento del capogruppo Lega Romeo, Draghi ha lasciato l’aula del Senato. - AlexBazzaro : Massimiliano Romeo (Lega): 'Serve una nuova maggioranza e un nuovo governo.' - AlexBazzaro : Davvero qualcuno critica Romeo dopo l’intervento? O la risoluzione Lega? Non capite o non volete capire? - cristianovilla9 : RT @claudiocerasa: Il capogruppo al Senato della Lega, Romeo: “E' impossibile fare l'interesse del paese con questi compagni di viaggio, co… - 1GROSSI : RT @dottorbarbieri: ?? Il premier Mario Draghi ha lasciato l'aula del Senato dopo il duro intervento del capogruppo della Lega Massimiliano… -

Per il momento sono presenti solo due documenti: quello a firma Calderoli () che ricalca l'intervento di Massimiliano, capogruppo Carroccio al Senato, in merito alla richiesta di un Draghi ...Ma non chiediamo poltrone come ha fatto, della, non chiediamo rimpasti. Solo di poter dare risposte ai nostri cittadini, cercando di capire cosa è di destra e cosa di sinistra. L'...APPROFONDIMENTI CARROCCIO Lega, Romeo: «Nuova maggioranza, serve nuovo governo senza M5S. ECONOMIA Crisi Governo, caos centrodestra dopo discorso Draghi: gli scenari CRISI DI GOVERNO Giuseppe Conte va ...“Ci vuole un governo nuovo, con a capo lei presidente, perché noi la stimiamo e perché lei è autorevole”. Così il capogruppo della Lega al Senato, ...