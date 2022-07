Lega presenta risoluzione autonoma in Senato: governo profondamente nuovo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il viceppresidente leghista del Senato Roberto Calderoli ha riferito essere stata depositata una risoluzione della Lega "a firma mia e del capogruppo Romeo" sulle dichiarazioni rese dal premier. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il viceppresidente leghista delRoberto Calderoli ha riferito essere stata depositata unadella"a firma mia e del capogruppo Romeo" sulle dichiarazioni rese dal premier. La ...

Pubblicità

aperegina61 : RT @ilfoglio_it: ?? La Lega presenta una risoluzione in Senato: 'Sì a Draghi con un nuovo governo' - di @simocanettieri - PietroCuratola : RT @AntonioSocci1: Il paradosso è questo: giovedì il M5S non vota la fiducia, Draghi si dimette e mercoledì (dopo un incontro Draghi/Letta… - larosaenrico : RT @AntonioSocci1: Il paradosso è questo: giovedì il M5S non vota la fiducia, Draghi si dimette e mercoledì (dopo un incontro Draghi/Letta… - ALisimberti : RT @AntonioSocci1: Il paradosso è questo: giovedì il M5S non vota la fiducia, Draghi si dimette e mercoledì (dopo un incontro Draghi/Letta… - trifhm : RT @AntonioSocci1: Il paradosso è questo: giovedì il M5S non vota la fiducia, Draghi si dimette e mercoledì (dopo un incontro Draghi/Letta… -