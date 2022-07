Lega, Forza Italia e 5 Stelle negano la fiducia a Draghi: il premier giovedì alla Camera e poi da Mattarella (Di mercoledì 20 luglio 2022) Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle fuori dal voto di fiducia e crisi ufficialmente aperta: al Senato il premier Mario Draghi ha incassato quel ribaltone che con il passare delle ore è apparso sempre più chiaro. La giornata è stata convulsa, con la richiesta di Lega e Forza Italia di andare avanti con un governo profondamente rinnovato e, soprattutto, senza il Movimento 5 Stelle. Draghi ha invece scelto di porre la fiducia sulla risoluzione proposta da Pierferdinando Casini: “Il Senato, udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, le approva”. A quel punto le due forze di centrodestra hanno deciso che non avrebbero votato in Senato e così è ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 luglio 2022)e Movimento 5fuori dal voto die crisi ufficialmente aperta: al Senato ilMarioha incassato quel ribaltone che con il passare delle ore è apparso sempre più chiaro. La giornata è stata convulsa, con la richiesta didi andare avanti con un governo profondamente rinnovato e, soprattutto, senza il Movimento 5ha invece scelto di porre lasulla risoluzione proposta da Pierferdinando Casini: “Il Senato, udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, le approva”. A quel punto le due forze di centrodestra hanno deciso che non avrebbero votato in Senato e così è ...

aldotorchiaro : Mario Draghi sta per salire al Colle. I numeri in Senato non ci sono: M5S, Lega e Forza Italia staccano la spina al… - Piu_Europa : Salvini e Conte irresponsabilmente si sono incaricati di sfiduciare il governo #Draghi, europeista, atlantista, che… - Azione_it : M5S, Lega e Forza Italia compatti nel mandare a casa l'italiano più autorevole e rispettato al mondo. - d_granuzzo : RT @bb91687509: La Gelmini fuori da Forza Italia, a quando Fedriga, Giorgetti, Zaia fuori dalla Lega? - portaluppiluigi : RT @Azione_it: M5S, Lega e Forza Italia compatti nel mandare a casa l'italiano più autorevole e rispettato al mondo. -