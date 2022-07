Lega-Fi: “Sì a nuovo governo, ma senza M5S”. Draghi in Senato: “Sono qui perché gli italiani lo hanno chiesto”. Il Pd: “Tutti siano chiari” (Di mercoledì 20 luglio 2022) La diretta della giornata più lunga del presidente del Consiglio, dopo le dimissioni respinte da Mattarella. È in corso la discussione dei Senatori che si protrarrà fino alle 17 circa Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 20 luglio 2022) La diretta della giornata più lunga del presidente del Consiglio, dopo le dimissioni respinte da Mattarella. È in corso la discussione deiri che si protrarrà fino alle 17 circa

Pubblicità

CarloCalenda : Oggi #Draghi è in Algeria per trovare forniture di gas per l’Italia. Tre giorni fa, PD, FDI, Lega, SEL e M5S erano… - AlexBazzaro : Massimiliano Romeo (Lega): 'Serve una nuova maggioranza e un nuovo governo.' - smenichini : In questo momento il centrodestra, dato per largamente vincente se andasse unito alle elezioni, ha quattro posizion… - MariaRossanaSa3 : RT @ManfrediPotenti: Ore 13:53 - Sen. Romeo (Lega): «Serve un nuovo esecutivo» #MassimilianoRomeo, capogruppo della Lega al Senato: «Serve… - ELiberati : Cinque Stelle contro Draghi, Lega per un nuovo Governo e asse gialloverde col supporto piddino. Se sarà tutte e tre… -