Lega e Forza Italia: “Sì a Draghi, con nuovo governo. Senza M5S” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non sarà facile il cammino di Draghi. Il Centrodestra di governo attacca in Aula al Senato e chiede a Mario Draghi di formare un nuovo governo "profondamente rinnovato", cioè con nuovi ministri, Senza il Movimento Cinque stelle. La mossa, anticipata dalla Lega in Aula, è stata seguita - almeno secondo quanto si legge in una nota congiunta - anche da Forza Italia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non sarà facile il cammino di. Il Centrodestra diattacca in Aula al Senato e chiede a Mariodi formare un"profondamente rinnovato", cioè con nuovi ministri,il Movimento Cinque stelle. La mossa, anticipata dallain Aula, è stata seguita - almeno secondo quanto si legge in una nota congiunta - anche daL'articolo proviene da Firenze Post.

